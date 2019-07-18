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Власти Москвы подали многомиллионный иск к скульптору Церетели

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Власти Москвы подали многомиллионный иск к скульптору Церетели

Москва, 18 июля. Столичный Арбитражный суд зарегистрировал иск к скульптору Зурабу Церетели, что подтверждается данными картотеки.

Истцом по делу является департамент городского имущества Москвы, который требует взыскать с Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в суд 15 июля, делом будет заниматься судья Кристина Хабарова, пишет РИАМО.

Как отмечает ТАСС, Церетели возглавляет Российскую академию художеств. Это не первый иск властей Москвы к Церетели. В 2018 году с него взыскали свыше 530 тысяч рублей в пользу префектуры ЗАО из-за незаконных построек.

В этом году легендарный советский скульптор отметил 85-летие. Свою активную жизненную позицию Церетели объясняет постоянной работой, которая ему нравится.

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