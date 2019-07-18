Эксперт рассказал, чем опасен отдых на курортах

Москва, 18 июля. Внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала, чем опасен отдых на курортах. У многих возвращение из отпуска заканчивается походом к врачу.

Болезни, которые можно привезти из отпуска, могут быть опасны для здоровья. После возвращения из отпуска около 10% туристов обращаются в поликлиники Подмосковья с подозрением на обычную простуду.

При более тщательном обследовании врачи ставят серьезный диагноз.

«Путешествия могут наградить целым букетом заболеваний: от энтеровируса до грибка и менингита», – поделилась Нисо Одинаева, ее цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Самая распостраненная инфекция — энтеровирусная. В организм человека она может попасть вместе с едой. Чтобы обезопасить себя, эксперт советует подвергать продукты термической обработке, а фрукты и овощи тщательно мыть перед употреблением.

На популярных курортах нередко появляется вирус Коксаки. Его очень легко принять за ОРВИ или отравление. Среди главных симптомов помимо высокой температуры сыпь, боль в горле и кожные волдыри.

Коксаки передается через грязные предметы и воздушно-капельным путем. Медик считает, что вылечить вирус можно всего за два дня, если вовремя диагностировать.

«Чаще всего его привозят из Турции, но отмечены случаи и на Кипре, и в Греции», – рассказывает Одинаева.

Эксперт предупреждает, что кишечные инфекции присутствуют на всех российских курортах, энтеровирусные – в Болгарии, Египте, Турции, Тунисе и Черногории.

Гепатит А и В, а также брюшной тиф можно «подцепить» в Египте, Тунисе и Турции, а малярию – в Саудовской Аравии, ОАЭ и Таиланде. В Индии можно заразиться брюшным тифом, лептоспирозом и японским энцефалитом.