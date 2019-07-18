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Эксперт рассказал, чем опасен отдых на курортах

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Эксперт рассказал, чем опасен отдых на курортах

Москва, 18 июля. Внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала, чем опасен отдых на курортах. У многих возвращение из отпуска заканчивается походом к врачу.

Болезни, которые можно привезти из отпуска, могут быть опасны для здоровья. После возвращения из отпуска около 10% туристов обращаются в поликлиники Подмосковья с подозрением на обычную простуду.

При более тщательном обследовании врачи ставят серьезный диагноз. 

«Путешествия могут наградить целым букетом заболеваний: от энтеровируса до грибка и менингита», – поделилась Нисо Одинаева, ее цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Самая распостраненная инфекция — энтеровирусная. В организм человека она может попасть вместе с едой. Чтобы обезопасить себя, эксперт советует подвергать продукты термической обработке, а фрукты и овощи тщательно мыть перед употреблением.

Эксперт рассказал, чем опасен отдых на курортах

На популярных курортах нередко появляется вирус Коксаки. Его очень легко принять за ОРВИ или отравление. Среди главных симптомов помимо высокой температуры сыпь, боль в горле и кожные волдыри.

Коксаки передается через грязные предметы и воздушно-капельным путем. Медик считает, что вылечить вирус можно всего за два дня, если вовремя диагностировать.

«Чаще всего его привозят из Турции, но отмечены случаи и на Кипре, и в Греции», – рассказывает Одинаева.

Эксперт предупреждает, что кишечные инфекции присутствуют на всех российских курортах, энтеровирусные – в Болгарии, Египте, Турции, Тунисе и Черногории.

Гепатит А и В, а также брюшной тиф можно «подцепить» в Египте, Тунисе и Турции, а малярию – в Саудовской Аравии, ОАЭ и Таиланде. В Индии можно заразиться брюшным тифом, лептоспирозом и японским энцефалитом.

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