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Сына главы департамента Совета Европы задержали в Московской области

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Сына главы департамента Совета Европы задержали в Московской области

Москва, 18 июля. Правоохранительные органы задержали в Московской области 19-летнего Петра Лобова, у которого изъяли пакетик с гашишем.

Инцидент произошел 19 мая рядом с дачным поселком в микрорайоне Павшино. Молодой человек праздновал день рождения в компании друзей.

Сам Лобов признался, что при нем было незаконное наркотическое вещество. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о приобретении и хранении наркотиков.

Как пишет KP.Ru, Петр Лобов является сыном главы департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы Михаила Лобова. Парень родился во Франции, в последние годы жил в Москве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до октября разработать меры по улучшению контроля за расследованием дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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