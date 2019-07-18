Пять ТПУ построят на Некрасовской линии метро Москвы

Москва, 18 июля. На пяти станциях строящейся Некрасовской линии метро Москвы появятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.

На розовой ветке появятся ТПУ «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского», «Некрасовка». Они объединят пассажиропотоки БКЛ, МЦК и железной дороги.

Рядом пройдет участок Юго-Восточной хорды. По словам заммэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, ТПУ «Рязанская» в час пик будет принимать порядка 110 тысяч человек, пишет РИАМО.

ТПУ расширят транспортную инфраструктуру столицы, они помогут пассажирам с комфортом добираться в разные районы города. Ранее сообщалось, что рабочие завершили уборку закрытых станций Сокольнической линии. Участок красной ветки закрыли с 13 до 20 июля.