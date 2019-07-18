Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пять ТПУ построят на Некрасовской линии метро Москвы

483
0 Оставить комментарий

Пять ТПУ построят на Некрасовской линии метро Москвы

Москва, 18 июля. На пяти станциях строящейся Некрасовской линии метро Москвы появятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.

На розовой ветке появятся ТПУ «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского», «Некрасовка». Они объединят пассажиропотоки БКЛ, МЦК и железной дороги.

Рядом пройдет участок Юго-Восточной хорды. По словам заммэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина, ТПУ «Рязанская» в час пик будет принимать порядка 110 тысяч человек, пишет РИАМО.

ТПУ расширят транспортную инфраструктуру столицы, они помогут пассажирам с комфортом добираться в разные районы города. Ранее сообщалось, что рабочие завершили уборку закрытых станций Сокольнической линии. Участок красной ветки закрыли с 13 до 20 июля.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров