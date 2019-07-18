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Рабочие завершили уборку на закрытых станциях красной ветки метро Москвы

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Рабочие завершили уборку на закрытых станциях красной ветки метро Москвы

Москва, 18 июля. Рабочие завершили уборку на временно закрытых станциях Сокольнической линии метро Москвы, рассказал начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Сотрудники метро помыли светильники, облицовку фасадов вестибюлей, очистили платформы, заменили осветительные приборы. Как сообщает АГН «Москва», на участке отремонтировали эскалаторы.

Участок красной ветки закрыли с 13 до 20 июля в связи со строительством БКЛ, пассажирам предложили воспользоваться наземным транспортом. Между станциями «Университет» и «Коммунарка» запустили компенсационные автобусы, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о дизайне новой станции метро Некрасовской линии. «Юго-Восточная» будет оформлена в цветах среднеазиатских дворцов.

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