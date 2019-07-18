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Звезда «Ширли-мырли» прокомментировал новость о своей госпитализации

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Звезда «Ширли-мырли» прокомментировал новость о своей госпитализации

Москва, 18 июля. Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве, сообщают СМИ.

Звезда советского фильма «Ширли-мырли» находится в хирургическом отделении. Как передает «Пятый канал» у 69-летнего актера поднялась температура, он почувствовал боли в спине.

В интервью Федеральному агентству новостей Валерий Афанасьев не подтвердил информацию о госпитализации. Он отметил, что прекрасно себя чувствует.

Накануне в Петербурге госпитализировали звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрия Кузнецова, который перенес операцию на сердце. Он находится на реабилитации.

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