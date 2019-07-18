Москвичей пригласили на бесплатные консультации психолога

Москва, 18 июля. Жителям российской столицы доступны бесплатные консультации в Московской службе психологической помощи, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В течение года каждый горожанин может получить до пяти консультаций, дважды встретиться с психотерапевтом и пройти тренинговые программы, курсы реабилитации.

Московские психологи также работают с семейными парами, оказывают психологическую поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Служба работает с 2003 года, она предоставила более 2,5 млн услуг населению, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в столице молодых мам с детьми приглашают на курсы в центры «Моя карьера». Женщинам помогут с трудоустройством.