Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Москвичей пригласили на бесплатные консультации психолога

300
0 Оставить комментарий

Москвичей пригласили на бесплатные консультации психолога

Москва, 18 июля. Жителям российской столицы доступны бесплатные консультации в Московской службе психологической помощи, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В течение года каждый горожанин может получить до пяти консультаций, дважды встретиться с психотерапевтом и пройти тренинговые программы, курсы реабилитации.

Московские психологи также работают с семейными парами, оказывают психологическую поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Служба работает с 2003 года, она предоставила более 2,5 млн услуг населению, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в столице молодых мам с детьми приглашают на курсы в центры «Моя карьера». Женщинам помогут с трудоустройством.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров