Москвичек с детьми пригласили на тренинги «Моя карьера»

Москва, 18 июля. Столичный центр занятости «Моя карьера» помогает молодым мамам с детьми, их пригласили на специальные трениги, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Женщины получат востребованные навыки, познакомятся со стандартами качества в московских компаниях. Партнеры проекта помогут мамам получить работу, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Сейчас ведется обучение консультантов по красоте, затем будут набирать курс карьерных консультантов и страховых агентов. Молодые мамы смогут прийти в центр «Моя карьера» вместе с детьми. На время занятий за ребенком будут присматривать воспитатели, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в масштабном марафоне, который пройдет 22 сентября.