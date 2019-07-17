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Мощные ливни затопили дворы и улицы в Москве

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Мощные ливни затопили дворы и улицы в Москве

Москва, 17 июля. Непогода обрушилась на столичный регион в среду, москвичи делятся видео затопленных улиц, дорог и парадных в жилых домах. Кадры появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Сильнейший ливень, грозы и ветер обрушились на Москву и область 17 июля. Порывы южного и юго-восточного ветра достигают местами 17 метров в секунду. Непогода бушует в столице уже не первый день, и, по прогнозам синоптиков, не отступит до конца недели. Всему виной североатлантические циклоны, которые принесли с собой осадки различной интенсивности.

В Москве и Подмосковье сохраняется «желтый» уровень опасности. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными, не парковать машины у шатких конструкций и деревьев, не находиться у линий электропередач.

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