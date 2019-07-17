Четыре завода по производству сыра построят в Подмосковье

Москва, 17 июля. Первое в России объединение по производству сыра появится в Московской области. В Дмитровском городском округе построят «Сырную долину» — целых четыре завода.

Начало строительства заводов символически было положено 17 июля. Первые лица Подмосковья, в том числе губернатор Андрей Воробьев и резиденты агропарка заложили капсулы в макет сырной головы из пяти частей.

На начальном этапе на территории кластера разместятся четыре производителя сыра с общим объемом выхода продукта свыше 14,5 тысячи тонн в год. Это такие заводы, как «Сыровар», «ЭкоФарминг», «Куршавальская сыроварня» и Savencia. Список желающих производить свой сыр именно здесь довольно большой. Свободная территория ограничивается двумя с половиной гектарами земли, на которую уже претендуют несколько предприятий, сообщает телеканал «360».

Проект «Сырной долины» очень важен для экономики Подмосковья. Через два года здесь будут построены современные производства, которые дадут новые рабочие места, существенную прибыль в бюджет и, конечно, высококачественный продукт. С запуском заводов появится более 600 рабочих мест. Только на предприятии Sаvеnсiа смогут работать 400 человек. Также на территории кластера проектируется строительство молочной лаборатории, которая будет следить за качеством входящего сырья и готового сыра заводов.

Правительство области полностью подготовило территорию со своей стороны, вложив 900 миллионов рублей, построены дороги, проведены коммуникации и канализация, а также электричество и газ. Планируется, что строительство заводов закончится через пару лет. Губернатор Подмосковья обещает поддерживать российских и иностранных инвесторов для скорейшего начало производства.

Инженерная инфраструктура промышленного парка уже практически готова. Здесь выполнены земляные работы, построены резервуар очистных сооружений и здание водозаборного узла.