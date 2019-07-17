Мошенники воруют деньги с банковских карт в Москве

Москва, 17 июля. Уголовные дела возбуждены в Москве по фактам хищения денежных средств с пластиковых карт владельцев. В начале июля в районное отделение полиции обратился москвич с заявлением о мошенничестве, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчине позвонил неизвестный человек, представился работником службы безопасности банка и назвал свои фамилию, имя и табельный номер. Далее он сообщил, что пластиковая карта подвергалась попыткам взлома и вероятному списанию денежных средств. Для дальнейшей работы по блокировке карты мошенник попросил назвать пароли, которые приходят на телефон, но не ему, а специальной защищенной программе. Уточнялось, что такие действия смогут отменить несанкционированное списание и вернуть деньги на счет. Преступники тем самым, конечно, не вернули деньги на счет пострадавшего, а списали их.

При обращении в банк реальная служба безопасности сообщила, что это были мошенники. Сами представители банка никогда не звонят клиентам с такими просьбами и тем более не просят сообщать все пароли. Ущерб составил 325 тысяч рублей. По факту списания денежных средств возбуждено уголовное дело по п.«г, в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Похожее заявление поступило в дежурную часть ОМВД России по району Якиманка Москвы о том, что мошенники намеренно украли чужие денежные средства. Злоумышленник представился сотрудником банка, который обслуживает работодателя потерпевшего, и обманным путем получил информацию о карте, а также пароли якобы для перечисления пособия. В результате мошенники похитили 230 тысяч рублей. Служба безопасности банка работодателя разъяснила, что его сотрудники никогда не запрашивают информацию о карте по телефону. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество при получении выплат по предварительному сговору).