Пятьсот пенсионеров примут участие в фестивале йоги в Подмосковье

Москва, 16 июля. Первый фестиваль, посвященный йоге, пройдет в Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие».

Как сообщили в пресс-службе областного министерства социального развития, одним из участников мероприятия станет президент федерации йоги России Сергей Репин.

На фестивале йоги ожидают около 500 пенсионеров, живущих в Подмосковье. В программе мероприятия будут не только занятия восточными практиками, но и танцевальные мастер-классы, рукоделие и физкультура. Спортивная тренировка пройдет под руководством опытного инструктора.

«Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте. Ее базовые упражнения направлены на восстановление энергии, силы и молодости», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова руководителя Минсоцразвития Ирины Фаевской.

Отметим, это не единственное запланированное мероприятие для пенсионеров, ожидается еще 11 массовых встреч в этом году.