Жительнице Подмосковья вернули похищенную отцом дочь

Москва, 16 июля. Жительнице Ленинского района Подмосковья вернули дочь, которую в 2017 году похитил и вывез в Белоруссию отец. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», девочку и ее родителя нашли в Белоруссии. По данным следствия, биологический отец решил забрать себе ребенка, который по решению суда должен был проживать с матерью. Он незаконно увез трехлетнюю девочку в неизвестном направлении и скрывался с декабря 2017 года. Следствие открыло дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением, однако подтверждения этому не могли найти в течение двух лет.

Сообщается, что мать девочки решила попросить главу областного ГСУ СК Александра Иванова взять расследование под личный контроль, и оно попало в управление по раскрытию особо важных дел. Позже стало известно, что отец и похищенный ребенок находятся в Белоруссии. Их сразу объявили в розыск.

«В результате подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки, а ребенок передан маме», — говорится в сообщении СК по Московской области.

Отмечается, что следствие не выявило никаких противоправных действий в отношении ребенка. Дело в отношении отца девочки закрыли.