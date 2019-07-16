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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Москва, 16 июля. Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Сообщение появилось на сайте регионального глава МЧС.

В ведомстве уточнили, что погода начнет резко портиться в период с 17 до 22 часов, с сохранением до конца дня. Спасатели напомнили о необходимости следовать элементарным правилам безопасности: обходить стороной ветхие конструкции и рекламные щиты, во время грозы не находиться вблизи водоемов.

Водителям следует не парковать свои машины под деревьям, а также обязательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. В МЧС подчеркнули, что во время грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя, пишет РИАМО. До четверга, 18 июля, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее телеканал 360 сообщал о смерти шестилетнего ребенка, которого убило молнией под Тюменью. Трагедия произошла в августе прошлого года.

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