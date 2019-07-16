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Жители Подмосковья смогут оплатить поход в музей картой «Стрелка»

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Картой «Стрелка» можно оплатить вход в Серпуховский музей

Москва, 16 июля. Посетители Серпуховского историко-художественного музея в Подмосковье теперь смогут оплатить вход при помощи карты «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Легкая система оплаты позволяет одним движением карты рассчитаться за вход. Стоимость билета спишется с баланса карты. Если гость пожелает приобрести единый билет, то ему предполагается скидка 20%.

Глава ведомства Алексей Гержик сообщил: «Такой шаг мотивирует жителей и гостей города к изучению новых мест и использованию карты не только, как транспортный инструмент. Внедрение оплаты услуг музея посредством карты «Стрелка» — это новый этап развития доступной городской среды. Вскоре этот способ оплаты будет действовать и в других музеях Подмосковья, тем самым формируя единую платежную среду. Пассажир становится более мобильным, у него появляется выбор».

Такую схему оплаты спроектировало региональное министерство транспорта совместно с АО «Расчетные решения» и областным комитетом по туризму, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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