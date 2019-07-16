Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Ласточки»

Москва, 16 июля. Дополнительные поезда «Ласточка» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Такое решение было принято в связи с тем, что в летнее время у большинства людей отпуск, и соответственно, это увеличивает спрос на поездки между двумя столицами.

График движения поездов будет следующим: из Москвы отправление будет в 15.17, а прибытие в 23.00 на Московский вокзал в Северной столице. Из Петербурга поезд будет уезжать в 15.58, а на Ленинградский вокзал он прибудет в 21.52.

Приобрести билеты жители столиц и туристы смогут в любой кассе дальнего следования, в Интернете на сайте ОАО «РЖД» или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Цены для данного поезда установлены уже сейчас. Так, на поезд, который отправляется или прибывает на Московский вокзал Петербурга – от 1487 рублей, на Ладожский вокзал – от 1591 рубля. Для социальных категорий граждан Российская железная дорога предлагает скидки.

«Ласточка» из Северной столицы и обратно будет ходить с 17 июля по 28 августа по вторникам, четвергам и воскресеньям. В сентябре график движения поезда будет прежним.