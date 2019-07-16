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Поезда на Ярославском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом

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Поезда на Ярославском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом

Москва, 16 июля. Некоторые поезда Московской железной дороги (МЖД) на Ярославском направлении следуют с увеличенным интервалом времени в сторону столицы. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своем Twitter.

Отправление поездов задерживается по техническим причинам. Также некоторое время электрички, следующие в сторону Москвы, не останавливались на «Лосе», «Тайнинской» и «Перловской», однако данную проблему уже устранили, и поезда вновь забирают пассажиров с этих станций.

Сейчас диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы ввести движение поездов в нормальный график. ЦППК приносит пассажирам извинения за временные неудобства.

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Источник: Twitter
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