Участки путей 11 линий метро Москвы оборудовали инновационной виброгасящей технологией

Москва, 16 июля. Специалисты московского метрополитена оборудовали участки путей 11 линий инновационной виброгасящей технологией. Ее использование уменьшит вибрацию и уровень шума при движении поездов.

Как рассказал ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, использование технологии Low Vibration Track уменьшает уровень шума поездов с 82 до 72 децибел.

«Это тише, чем звук работающего автомобильного двигателя», — заявил собеседник агентства.

Для уменьшения вибрации используются бетонные блоки вместо шпал, которые укладываются на эластичные прокладки. Они помещены в резиновые чехлы, замоноличенные в бетонное основание пути.

«Путь, уложенный по данной технологии, уменьшает затраты на его содержание примерно на 20%, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, такой путь прослужит около 40 лет до того, как ему понадобится капитальный ремонт.

Ранее на Кольцевой линии московского метро произошел сбой. Об этом писала «Газета.ru».