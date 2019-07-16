Грозы и ливни ждут жителей Центральной России

Москва, 16 июля. В четверг циклон принесет сильные грозовые дожди на территорию Центрального федерального округа, сообщает Гидрометцентр России.

Циклон образуется на юго-западе Центрального федерального округа, он принесет сильные грозовые дожди на большую часть территории округа.

В Москву дожди и грозы придут в четверг.

В выходные циклон «зависнет» над севером ЦФО и начнет терять свою силу. Дожди не остановятся, но немного стихнет ветер. Ночью столбики термометров покажут плюс девять — 16 градусов Цельсия, днем — плюс 17 — 24 градуса.

Ранее в понедельник синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 15 до 17 июля в столичном регионе.