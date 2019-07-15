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Акция в Москве провалилась из-за отказа людей выходить на улицы ради Яшина и Соболь

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Акция в Москве провалилась из-за отказа людей выходить на улицы ради Яшина и Соболь

Москва, 15 июля. Митинг так называемой оппозиции на Трубной площади оказался провальным, москвичи отказались поддерживать незаконную акцию. На митинг вышли не больше нескольких сотен человек, при этом большая часть из них – журналисты оппозиционных изданий. Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали проведению незаконной акции.

Участие в несогласованной акции приняли несколько сотен человек, включая журналистов и полицейских. Сотрудники полиции проведению акции не препятствовали и никого не задерживали, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Московская городская избирательная комиссия отказала 12 кандидатам, в том числе Илье Яшину и Любови Соболь, в регистрации на выборы из-за слишком высокого процента поддельных подписей. Новость о том, что оппозиционных кандидатов уличили в фальсификации, не стала откровением. Ранее общественник Илья Ремесло сообщил, что Мосгоризбирком обнаружил несоответствия в подписных листах оппозиционных кандидатов. Расследование показало, что часть подписантов в пользу оппозиционных кандидатов мертвы. Кроме того, в столице были раскрыты штабы по рисовке подписей в пользу кандидатов из оппозиции.

В воскресенье кандидаты от оппозиции, уличенные в фальсификации, вышли на незаконную акцию в Москве. Однако на акции в понедельник собралось гораздо меньше людей, чем накануне, хотя время на подготовку митинга было. Несмотря на активную агитацию в соцсетях, в действительности поддерживать уличенных в фальсификации кандидатов мало кто готов.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов согласился на встречу с оппозиционными кандидатами, однако самовыдвиженцы не стремились решить возникшие вопросы, а только пытались превратить встречу в митинг.

«Поодиночке я готов был всех слушать, но, к сожалению, некоторые кандидаты, например, господин Яшин и Соболь хотели превратить все это в митинг», — рассказал Горбунов РИА Новости.

Глава Мосгоризбиркома предложил лично обсудить итоги проверки подписей с каждым кандидатом. Но кандидатов от оппозиции не интересовал конструктивный диалог, они пытались раздуть очередной скандал и устраивали истерику. Регистрация кандидатами на выборы не слишком волнует так называемых оппозиционеров, их главная задача — создать шум и привлечь внимание.

Очевидно, что целью кандидатов было не обсуждение результатов проверки, а повод для очередного митинга. Судя по названиям трансляций в соцсетях, они рассчитывают устроить провокации и добиться своего задержания полицией. Кто-то из провокаторов кинул в толпу на Трубной площади дымовую шашку. Несмотря на призывы к провокациям против полиции и беспорядкам, поддерживать буйных рисовальщиков подписей никто не готов.

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