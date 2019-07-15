Москва, 15 июля. Столичные ЦСКА и «Динамо» следят за нападающим «Тамбова» Бенито, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Московские клубы заинтересовались 20-летним нигерийцем Олабираном Блессином Муйя (Бенито). Выкуп игрока обойдется примерно в 700 тысяч евро. При этом в «Тамбове» рассчитывают, что футболист останется до конца сезона.

Бенито перешел в российских клуб из минского «Луча» летом прошлого года. На его счету 26 матчей, 2 гола и 1 результативный пас в прошлом сезоне.

В первом туре нового чемпионата нападающий вышел на замену в матче против «Зенита» и забил мяч, ставший для «Тамбова» первым голом на уровне премьер-лиги. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2020 года.