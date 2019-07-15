Яшина сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Москва, 15 июля. Кандидата в депутаты Московской городской думы от 45-го округа Илью Яшина сняли с выборов, об этом сообщил Яшин на своей странице в Facebook.

По словам Яшина, причиной отказа в регистрации стало превышение процента брака в подписных листах. Информация о поддельных подписях у Яшина не стала открытием. Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло представил доказательства фальсификаций подписей, собранных в поддержку кандидатов в Мосгордуму от ОПГ блогера Алексея Навального. Общественник выяснил, что среди «подписантов» в пользу оппозиционных кандидатов оказались давно умершие люди.

Кроме того, поводом для отказа в регистрации кандидатом стало нарушением Яшиным правил предвыборной кампании. Кандидат воспользовался служебным положением и разместил на официальном сайте муниципалитета Красносельский, главой которого он является, ссылку на свои ролики с предвыборной агитацией. При этом на официальном сайте муниципалитета, созданном на средства из бюджета, запрещена любая коммерческая и политическая реклама.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее посоветовал Яшину заняться покойниками, «автографы» которых оказались в подписных листах «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы, а не столичными парками. Соловьев отметил, что Яшин и другие «независимые от законов РФ» кандидаты использовали для заполнения своих подписных листов «левые данные» в числе прочих «хитрых приемов».