Собчак обвинила скандалистку Соболь в очередной лжи о подписях

Москва, 15 июля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок подписного листа кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, который свидетельствует о том, что подпись журналиста Ильи Азара считается учтенной. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

Сторонница скандально известного блогера Алексея Навального и юрист его так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», которую сняли с выборов в Московскую городскую думу из-за подделки подписей, ранее жаловалась на то, что сотрудники столичного избиркома якобы «забраковали» подпись Азара в ее поддержку.

Собчак опубликовала опровержение. На снимке подписного листа Соболь отчетливо видна запись о том, что замечания к данной подписи отсутствуют.

«А меня вопрос к Азару: «Что это значит?» — вопросила телеведущая.

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму. Такое решение было принято после детальной проверки сотрудниками избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Оказалось, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвующих в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пресек попытку навальнистки Соболь и других «независимых» кандидатов устроить очередную провокацию прямо в здании комиссии на Моховой улице.