Политолог объяснил, зачем Соболь кидалась на полицейских

Оппозиционные кандидаты на выборах в Московскую государственную думу, уличенные в подделке подписей и использовании «мертвых душ», устроили незаконную акцию в Москве. Нарушители порядка намеренно провоцировали полицию, добиваясь задержания, считает политолог Павел Данилин.

Мосгоризбирком отказал 12 кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за того, что процент поддельных подписей в пользу этих кандидатов превысил допустимый порог. Среди главных «рисовальщиков» подписей оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Поимка оппозиционных кандидатов на подделке подписей не стала неожиданностью.

Ранее соратницу Алексея Навального, юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь уличили в рисовании подписей. Полиция раскрыла в одной из съемных квартир на Шелепихинской набережной в Москве целую фабрику по подделке подписей в пользу Соболь. Один из «рисовальщиков» рассказал ФАН о работе офиса по подделке подписей.

Однако одним рисованием подписей Соболь не ограничилась. Общественник Илья Ремесло сообщил о несоответствиях в подписных листах Соболь. Расследование показало, что часть подписантов в пользу Соболь мертвы.

Несмотря на многочисленные и исчерпывающие доказательства подделки подписей в пользу Соболь, соратница Навального решила прибегнуть к классическим методам оппозиционеров: выйти на улицы на незаконный митинг, устроить провокации, набросившись на полицейских, и требовать от Мосгоризбиркома закрыть глаза на поддельные подписи.

В воскресенье митингующие собрались на несанкционированную акцию в Новопушкинском сквере. Место оказалось слишком тихим, и тогда провокаторы решили сместиться к мэрии. Однако на горе зачинщикам провокаций в воскресенье мэрия не работает. Постучавшись в закрытые двери, провокаторы решили двинуться к зданию Мосгоризбиркома, пишет «Взгляд».

Целый день оппозиционеры бродили по Москве, попутно меняя лозунги, однако внимания на них никто не обращал. К вечеру провокаторы решили устроить лагерь возле здания Мосгоризбиркома, через головы полицейских полетели туристические коврики и палатки, после чего начались задержания. При этом на кадрах видно, как та же Соболь нападает на проходящего мимо нее сотрудника полиции и цепляется ему за шею. Вскоре истеричную кандидатку, кидающуюся на полицейских, все-таки задержали. Соболь решила не упускать возможности и, картинно расположившись на руках правоохранителей, сделала из себя жертву.

«И сами деятели хотели бы, чтобы их «повинтили». Это хайп, он дает возможность опротестовать в суде отказ в регистрации: вот, мы же находились в заключении, нас же задержали и мы не могли принести нужное число подписей и документов», – отметил Данилин в комментарии НТВ.

Политолог подчеркнул, что самое интересное заключается в том, что уголовное наказание за фальсификацию документов понесут вовсе не кандидаты, а исполнители, которые рисовали подписи за 2 тысячи рублей и даже не догадывались, что их используют.