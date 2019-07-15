Московский «Спартак» может продать двух игроков

Москва, 15 июля. Московский «Спартак» может расстаться с двумя иностранцами, речь идет о нападающем Луисе Адриано и полузащитнике Лоренцо Мельгарехо, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Продажа форварда менее вероятна, поскольку в линии нападения не так много игроков. Со следующего сезона клубы смогут заявить не более 8 легионеров на сезон, а у Мельгарехо и Луиса Адриано через год истекают контракты.

Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» летом 2016 года за 4,5 млн евро. На счету 28-летнего игрока в прошлом сезоне 33 матча, 5 голов и 5 голевых передач.

Адриано перешел в столичный клуб из «Милана» на правах свободного агента в январе 2017 года. В минувшем сезоне 32-летний бразилец принял участие в 30 матчах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.