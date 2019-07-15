«Желтый» уровень опасности объявили в Москве до 17 июля

Москва, 15 июля. Синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде из-за дождя и грозы, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 15 до 17 июля в столичном регионе. Вечером в понедельник в Московской области прогнозируется небольшой дождь.

16 июля ожидаются дожди с грозами, ветер усилится до 15 метров в секунду. 17 июля сильный ветер перерастет в шквалистый с порывами до 17 метров в секунду. В Москве пройдет сильный ливень, пишет РИАМО.

Ранее метеорологи рассказали, что эта неделя в Москве будет дождливой, но 18 июля потеплеет.