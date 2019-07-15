В московском медцентре прокомментировали смерть женщины после массажа

Москва, 15 июля. Администратор медцентра, где молодая москвичка умерла при странных обстоятельствах, прокомментировала инцидент.

Женщина в регистратуре заявила, что клиника работает в штатном режиме. В медцентре никак не отреагировали на гибель пациентки.

«Если мы будем на все случаи реагировать, что с нами будет тогда? Люди умирают. Это нормально», — сказала администратор, ее слова передает РЕН ТВ.

Она пояснила, что 30-летняя Элина Б. скончалась в кабинете косметолога, который арендует площадь в медцентре. Реанимации там нет, каждый сотрудник занимается своей работой.

Администратор пояснила, что косметолог работает здесь около полугода, клиентов у нее мало. По ее словам, клиентка вела себя неадекватно. Она нервничала, часто пила воду, и у нее были расширены зрачки.

Когда Элине стало плохо, сотрудники медцентра вызвали скорую. Косметолог рассказала полиции, что делала женщине массаж всего тела.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Москве, ранее она обращалась к другим специалистам по красоте, пишет РИАМО.