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«Спартак» интересуется игроком «Уфы» Тилле

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«Спартак» интересуется игроком «Уфы» Тилле

Москва, 15 июля. Столичный ФК «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Уфы» Оливье Тилле, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Московский клуб рассматривает подписание 22-летнего игрока из Люксембурга в качестве альтернативы более дорогим легионерам, по которым ведутся переговоры. В пользу Тилля говорит его опыт выступления в российском чемпионате и заметный прогресс в игре.

«Спартак» интересуется игроком «Уфы» Тилле

Трансфер обойдется «Спартаку» примерно в 2 млн евро. Тилль перешел в «Уфу» из «Прогресса» за 250 тысяч евро летом прошлого года. В минувшем сезоне на его счету 25 матчей, 1 гол и 2 голевых передачи.

В новом сезоне полузащитник вышел на поле на замену в игре с «Уралом» и отдал результативный пас, однако его команда проиграла 2:3. 

«Спартак» в первом туре на последних минутах обыграл дебютанта РПЛ «Сочи» благодаря голу защитника Самуэля Жиго.

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