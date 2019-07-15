Организаторы рассказали, когда начнется заезд зрителей на площадку «Нашествия»

Москва, 15 июля. Зрителей юбилейного фестиваля «Нашествие» начнут запускать на площадку 18 июля в 17.00, сообщил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

Тысячи поколонников российской музыки соберутся в Большом Зaвидово в Тверской области. На самой популярной музыкальной площадке выступит группа «Ленинград» и Сергей Шнуров.

Главной новинкой юбилейного фестиваля станет уникальный павильон Роскосмоса. Зрители смогут увидеть запуск космической ракеты и пообщаться с комонавтами на МКС, передает НСН.

В этом году организаторы «Нашествия» установят три сцены, на которых будут выступать отечественные музыканты. Ожидается приезд солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова и The Matrixx.

Ранее на фестивале неоднократно выступали Земфира, Би-2, «Смысловые галлюцинации» и другие исполнители.