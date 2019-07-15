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Станцию Некрасовской линии метро Москвы оформят в среднеазиатском стиле

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Станцию Некрасовской линии метро Москвы оформят в среднеазиатском стиле

Москва, 15 июля. Станцию «Юго-Восточная» Некрасовской линии метро оформят в стиле среднеазиатских дворцов, сообщили в Москомархитектуры.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что станцию украсят круглые светоотражающие плафоны на потолке. Дизайнеры спроектировали «Юго-Восточную» станцию по «береговому» типу.

Станцию площадью 16 тысяч квадратных метров выполнят в четырех цветах. На полу уложат коричневый гранит, на потолке установят металлические кассеты, пишет издание «Вечерняя Москва». Информации об открытии новой станции пока нет.

Ранее столичные власти сообщили, что в московской подземке до конца года появятся более 170 новых вагонов. Поезда «Москва» впервые запустили в столице в 2017 году.

В середине июня стартовали работы по продлению салатовой ветки метро на север.

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