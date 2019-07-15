Заколотую иглами москвичку нашли мертвой в массажном салоне

Москва, 15 июля. Тело молодой женщины со следами от иглоукалывания нашли в медицинском центре в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 июля на улице Кастанаевской. По предварительной информации, 30-летняя женщина скончалась от сердечного приступа во время сеанса массажа.

На ее теле и лице обнаружили следы от иголок. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти москвички, пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что россиян предостерегли от покупок накидок для вибромассажных кресел. В Роспотребнадзор поступило около сотни жалоб на этот товар.