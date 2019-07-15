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Бывшая супруга рассказала о погибшем в Подмосковье пилоте вертолета Robinson

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Бывшая супруга рассказала о погибшем в Подмосковье пилоте вертолета Robinson

Москва, 15 июля. Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин погиб при жесткой посадке вертолета Robinson в Подмосковье. По словам его бывшей супруги Татьяны, Никитин постоянно летал.

Экс-супруга Никитина узнала о гибели пилота из новостей. Она пожаловалась, что пока нет никакой информации. Следственные органы не раскрывают подробностей.

Татьяна и Игорь Никитин прожили в браке 25 лет, но недавно оформили развод. После расставания они продолжали общаться.

«Его жизнь была — это полеты. Все. Поэтому мы и расстались, потому что долгие командировки, полеты», — добавила женщина, ее слова передает «360».

Бывшая супруга заметила, что с Никитиным постоянно летали Олег Чернигин и Петр Корнеюк. Первый пилот не выходит на связь.

СК РФ возбудил уголовное дело, ведется расследование. Авиакатастрофа произошла вечером 14 июля в Солнечногорском районе, погибли два человека.

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