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Москвичам предложили завести собаку

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Москвичам предложили завести собаку

Москва, 15 июля. Выставка фотографий собак из приютов стартовала в 13 парках российской столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На каждой фотографии есть информация о животном и о том, как его можно забрать домой. Проект «Пойдем домой?» будет работать до 4 августа.

Столичные власти рассчитывают, что все 30 собак найдут новых хозяев. В пресс-службе Мосгорпарка добавили, что это социально значимый проект, который поможет формированию ответственного отношения к питомцам.

Новых хозяев поощрат за доброго дело и подарят месячный запас корма для собак, пишет издание «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что москвичей пригласили посетить образовательные лекции в Музее космонавтики.

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