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Рождаемость в Москве за полгода выросла на 6%

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Рождаемость в Москве за полгода выросла на 6%

Москва, 15 июля. За первые шесть месяцев 2019 года в столице увеличилась рождаемость на шесть процентов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

С января по июнь в Москве родилось 67 589 детей, что на 3 849  детей больше, чем в 2018 году. Больше всего детей родилось весной.

Столичные власти оказывают социальную поддержку малоимущим и многодетным семьям. Из городского бюджета перечисляют средства, направленные на материальную поддержку женщин перед родами.

Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут получить бесплатные образовательные и медицинские услуги, льготы, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в 2018 году самая высокая рождаемость была отмечена в Москве и в Подмосковье, Краснодарском крае и в Петербурге. Самая низкая рождаемость зафиксирована на Чукотке и в Магаданской области.

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