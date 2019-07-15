Синоптики пообещали москвичам потепление 18 июля

Москва, 15 июля. Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет 18 июля, сообщили в центре погоды «Фобос».

Циклон будет медленно перемещаться с запада на восток, в столице наконец-то станет теплее. Почти каждый день в Москве будут идти кратковременные дожди.

Температура воздуха в течение недели будет на уровне 22-24 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров опустятся до 12-14 градусов тепла, пишет АГН «Москва».

В самый теплый день воздух прогреется до 24 градусов тепла. Однако при низком атмосферное давлении на уровне 740 мм ртутного столба москвичи могут почувствовать недомогание.