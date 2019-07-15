Детеныш редкого голубого барана родился в Московском зоопарке

Москва, 15 июля. Первый ягненок голубого барана появился на свет в столичном зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эти животные занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Как рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова, специалистам удалось создать пару голубых баранов, которая способна размножаться.

В будущем ягненка могут передать в один из европейских зоопарков. Детеныш родился около двух недель назад, сейчас он весит полтора килограмма.

Ягненок питается молоком матери, уже через месяц он перейдет на корм для взрослых особей, пишет издание «Вечерняя Москва».

Благодаря высокому профессионализму сотрудников столичного зоопарка на свет появились котята восточносибирских рысей, птенцы рогатого ворона, редкий ядозуб, перуанская альпака и другие краснокнижные виды животных.