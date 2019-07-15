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Павильоны «Здоровая Москва» приняли более 100 тысяч человек

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Павильоны «Здоровая Москва» приняли более 100 тысяч человек

Москва, 15 июля. Более 100 тысяч человек прошли обследование в 46 медицинских павильонах «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Четыре тысячи москвичей проверили легкие в мобильных флюорографах. Как рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, женщины более внимательно относятся к своему здоровью.

Некоторым москвичам при обследовании потребовалась неотложная помощь. Павильоны работают все лето с 08.00 до 22.00, при себе нужно иметь только паспорт или водительские права, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с начала июля в Москве заработали веранды здоровья. Диетологи и тренеры расскажут всем желающим о правильном питании и ведении активного образа жизни.

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