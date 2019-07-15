Хоккеиста «Спартака» поймали в Москве с поддельными водительскими правами

Москва, 13 июля. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве нападающего хоккейного клуба «Спартак» Михаила Котляревского, у которого были поддельные водительские права.

Инцидент произошел 13 июля, за рулем BMW находился 22-летний спортсмен. Его атвомобиль остановили в Семеновском переулке для проверки документов.

Хоккеист предъявил права, но они оказались ненастоящими. Экспертиза подтвердила, что права были фальшивыми, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что бывший футболист ФК «Зенит» Владислав Радимов вернул своим водительские права. Его лишили документов на вождение из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии в 2016 году.