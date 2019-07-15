Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Хоккеиста «Спартака» поймали в Москве с поддельными водительскими правами

65
0 Оставить комментарий

Хоккеиста «Спартака» поймали в Москве с поддельными водительскими правами

Москва, 13 июля. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве нападающего хоккейного клуба «Спартак» Михаила Котляревского, у которого были поддельные водительские права.

Инцидент произошел 13 июля, за рулем BMW находился 22-летний спортсмен. Его атвомобиль остановили в Семеновском переулке для проверки документов.

Хоккеист предъявил права, но они оказались ненастоящими. Экспертиза подтвердила, что права были фальшивыми, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что бывший футболист ФК «Зенит» Владислав Радимов вернул своим водительские права. Его лишили документов на вождение из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии в 2016 году.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров