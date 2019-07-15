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Пять человек погибли в загоревшемся частном доме в Жуковском

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Пять человек погибли в загоревшемся частном доме в Жуковском

Москва, 15 июля. Пожар произошел в частном доме на Луговой улице в подмосковном городе Жуковский, сообщили Федеральному агентству новостей в МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в оперативные службы в 04.08. На место происшествия прибыли 42 спасателя, к тушению возгорания привлечена 31 единица техники.

Пять человек погибли в загоревшемся частном доме в Жуковском

Две женщины и трое детей погибли. По данным ведомства, пожар на площади 48 квадратных метров локализовали в 04.40, в 07.45 горение полностью ликвидировали. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. Криминалисты осматривают место пожара, планируется проведение ряда экспертиз.

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