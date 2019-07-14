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Московский ФК «Динамо» интересуется Комличенко

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Московский ФК «Динамо» интересуется Комличенко

Москва, 14 июля. Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко интересен московскому «Динамо», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Столичный клуб видит в 24-летнем форварде возможность усиления линии атаки. Однако российский футболист не горит желанием продолжать карьеру в РПЛ. «Динамо» готово удовлетворить финансовые запросы чешского клуба и заплатить около 5 млн евро.

Напомним, что Комличенко выступает за «Младу» с лета 2017 года. Он находился в аренде, зимой 2019 года был выкуплен у «Краснодара» за 400 тысяч евро. В этом сезоне Комличенко забил 26 голов и побил рекорд по результативности в чешской высшей лиге.

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