Соболь соврала о незасчитанной подписи Ширвиндта

Москва, 14 июля. Журналист Алексей Венедиктов опроверг слова кандидата в Мосгордуму Любови Соболь о том, что Мосгоризбирком не засчитал подпись телеведущего Михаила Ширвиндта.

«Оппозиционерка» Любовь Соболь написала в Twitter, что при проверке подписных листов не была засчитана подпись Михаила Ширвиндта. Она опубликовала фото с росписью телеведущего, поставленной на бланке 27 июня.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов усомнился в этой информации. Журналист изучил итоговую ведомость проверки подписей и сообщил:

«Среди отклоненных подписей листа 717 нет (есть 713, затем 719). Таким образом подпись Ширвиндта за Любовь Соболь засчитана. Пусть Ваш штаб это учтет», — написал журналист в своем Telegram-канале.

14 июля стало известно, что Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Среди представленных ею подписных листах выявили 725 недействительных. Член ОП РФ, юрист Илья Ремесло уточнил некоторые детали схемы рисовки подписей в поддержку Соболь.

Оказалось, что в штабе кандидата использовали данные умерших людей. Также координатор штаба Любови Соболь рассказал о странностях в работе по сбору подписей. Активист по имени Арсений указал на махинации.