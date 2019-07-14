ЦОДД предупредил о пробках на дорогах в Москве с 15 июля

Москва, 14 июля. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили о сложной дорожной обстановке на следующей неделе в Москве.

Движение в районе закрытых станций Сокольнической линии метро может быть затруднено. Участок красной ветки закрыли с 13 по 20 июля из-за строительства БКЛ.

Автомобилистов предупредили об ограничениях, водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт. По данным синоптиков, с 16 по 21 июля в Москве прогнозируются осадки. Водителей просят быть внимательными на дорогах во время дождя.