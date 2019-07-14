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«Оппозиционеры» смогли привести на митинг всего по 50 сотрудников своих штабов

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«Оппозиционеры» смогли привести на митинг всего по 50 сотрудников своих штабов

Москва, 14 июля. Пятнадцать кандидатов в Мосгордуму привели на несанкционированный митинг в Москве по 50 сотрудников своих штабов. 

Незаконная акция собрала в Москве менее тысячи человек, хотя так называемая «оппозиция» рассчитывала на «сотни тысяч москвичей». Кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Любовь Соболь, Роман Юнеман и другие повели своих сотрудников сначала к мэрии, а затем к Мосгоризбиркому.

По словам представителя либеральной общественности Дмитрия Гудкова, его собака по кличке Макар тоже «собирала» подписи от избирателей.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации. В представленных ею подписных листах выявили 725 недействительных.

Член ОП РФ Илья Ремесло объяснил детали схемы фальсификации подписей за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. В штабе кандидата использовали данные умерших людей.

Координатор штаба Любови Соболь подтвердил странности в работе по сбору подписей. Активист по имени Арсений рассказал про махинации.

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