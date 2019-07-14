Незаконный митинг в Москве собрал меньше тысячи человек

Москва, 14 июля. Участники несогласованного митинга в Москве намеренно провоцируют сотрудников полиции.

У здания Мосгоризбиркома собрались участники незаконного митинга так называемой «оппозиции». Организаторы заранее не сообщили представителям власти о публичной акции.

По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника, митинг подпадает под федеральный закон об организации публичных мероприятий. Здесь находятся сотрудники правпорядка, они обеспечивают безопасность.

Пока что самый жесткий эпизод возле здания Мосгоризбиркома pic.twitter.com/R7ehXZivRM — Meduza (@meduzaproject) July 14, 2019

Однако «встреча» кандидатов в депутаты Мосгордумы со своими сторонниками оказалась не мирной. Ее участники устроили провокацию возле здания Мосгоризбиркома.

Это делается ради пиара в СМИ, «оппозиционерам» Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову не интересна судьба сторонников. Им важно, чтобы произошли задержания.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. В представленных ею подписных листах выявили 725 недействительных — с «мертвыми душами» и с несуществующими гражданами.

Член ОП РФ, юрист Илья Ремесло уточнил некоторые детали схемы рисовки подписей за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Оказалось, что в штабе кандидата использовали данные умерших людей.

Также координатор штаба Любови Соболь рассказал о странностях в работе по сбору подписей. Активист по имени Арсений указал на махинации.

В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь. При этом в Сети появился ролик с «подпольной фабрикой» подписных листов в пользу Соболь.