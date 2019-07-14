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Незаконный митинг в Москве собрал меньше тысячи человек

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Незаконный митинг в Москве собрал меньше тысячи человек

Москва, 14 июля. Участники несогласованного митинга в Москве намеренно провоцируют сотрудников полиции.

У здания Мосгоризбиркома собрались участники незаконного митинга так называемой «оппозиции». Организаторы заранее не сообщили представителям власти о публичной акции.

По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника, митинг подпадает под федеральный закон об организации публичных мероприятий. Здесь находятся сотрудники правпорядка, они обеспечивают безопасность.

Однако «встреча» кандидатов в депутаты Мосгордумы со своими сторонниками оказалась не мирной. Ее участники устроили провокацию возле здания Мосгоризбиркома. 

Это делается ради пиара в СМИ, «оппозиционерам» Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову не интересна судьба сторонников. Им важно, чтобы произошли задержания.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. В представленных ею подписных листах выявили 725 недействительных — с «мертвыми душами» и с несуществующими гражданами.

Член ОП РФ, юрист Илья Ремесло уточнил некоторые детали схемы рисовки подписей за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Оказалось, что в штабе кандидата использовали данные умерших людей.

Также координатор штаба Любови Соболь рассказал о странностях в работе по сбору подписей. Активист по имени Арсений указал на махинации.

В конце июня сотрудники полиции задержали несколько человек, которые подозреваются в подделке подписных листов в пользу Соболь. При этом в Сети появился ролик с «подпольной фабрикой» подписных листов в пользу Соболь.

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