Участники митинга в Москве от скуки «залипают» в смартфоны

Москва, 14 июля. Представители так называемой «оппозиции» Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков пришли на немногочисленный митинг в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Акция изначально не была согласована с властями Москвы. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник сообщил, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подпадает под федеральнный закон об организации митингов.
В Новопушкинском сквере находятся сотрудники правопорядка. Они обеспечивают безопасность публичного мероприятия. По словам организаторов, на митинг должны были прийти несколько тысяч человек.
На самом деле люди собираются очень медленно, в сквер пришли не более двух сотен человек. Москвичам не интересны ни оппозиция, ни их митинг.
Навальный и Ко в попытке надавить на Мосгоризбирком вывели на протестную акцию несколько сотен сторонников. По утверждениям несостоявшихся кандидатов, реально их поддерживают сотни тысяч.— Актуальная Политика (@Current_policy) 14 Temmuz 2019
P.s. Когда используешь подписи мертвых, будь готов, что митинговать за тебя они не пойдут pic.twitter.com/OfcIO6rhMo
В Сети очень много «массовых» фото, в реальности даже с учетом гуляющих горожан их не больше нескольких сотен. Акции в Новопушкинском сквере, у мэрии и возле МГИК имеют только одну цель — провокации ради задержаний, чтобы пропиариться в СМИ.
Дутых оппозиционеров интересует лишь хайп, судьба сторонников их не волнует. Большинство присутствующих на митинге людей уткнулись в свои смартфоны и не обращают внимание на происходящее.
Напомним, что кандидаты в депутаты Мосгордумы утверждали, что за их плечами якобы «тысячи москвичей». По крайне мере, они предоставили необходимое количество подписных листов.
В ходе проверки оказалось, что у Любови Соболь нашли 725 недействительных подписных листов. Она подала в Мосгоризбирком подписи «мертвых душ», также выявлены фальсификации и у других кандидатов.
Немногочисленный митинг только подтвердил, что Соболь, Яшин и Гудков — липовые лидеры. Проплаченных агитаторов недостаточно, а рассчитывать на «мертвые души» не стоит.