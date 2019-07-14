Участники митинга в Москве от скуки «залипают» в смартфоны

Москва, 14 июля. Представители так называемой «оппозиции» Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков пришли на немногочисленный митинг в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Акция изначально не была согласована с властями Москвы. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник сообщил, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подпадает под федеральнный закон об организации митингов.

В Новопушкинском сквере находятся сотрудники правопорядка. Они обеспечивают безопасность публичного мероприятия. По словам организаторов, на митинг должны были прийти несколько тысяч человек.

На самом деле люди собираются очень медленно, в сквер пришли не более двух сотен человек. Москвичам не интересны ни оппозиция, ни их митинг.

Навальный и Ко в попытке надавить на Мосгоризбирком вывели на протестную акцию несколько сотен сторонников. По утверждениям несостоявшихся кандидатов, реально их поддерживают сотни тысяч.



P.s. Когда используешь подписи мертвых, будь готов, что митинговать за тебя они не пойдут pic.twitter.com/OfcIO6rhMo — Актуальная Политика (@Current_policy) 14 Temmuz 2019

В Сети очень много «массовых» фото, в реальности даже с учетом гуляющих горожан их не больше нескольких сотен. Акции в Новопушкинском сквере, у мэрии и возле МГИК имеют только одну цель — провокации ради задержаний, чтобы пропиариться в СМИ.

Дутых оппозиционеров интересует лишь хайп, судьба сторонников их не волнует. Большинство присутствующих на митинге людей уткнулись в свои смартфоны и не обращают внимание на происходящее.

Напомним, что кандидаты в депутаты Мосгордумы утверждали, что за их плечами якобы «тысячи москвичей». По крайне мере, они предоставили необходимое количество подписных листов.

В ходе проверки оказалось, что у Любови Соболь нашли 725 недействительных подписных листов. Она подала в Мосгоризбирком подписи «мертвых душ», также выявлены фальсификации и у других кандидатов.

Немногочисленный митинг только подтвердил, что Соболь, Яшин и Гудков — липовые лидеры. Проплаченных агитаторов недостаточно, а рассчитывать на «мертвые души» не стоит.