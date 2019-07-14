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Участники митинга в Москве от скуки «залипают» в смартфоны

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Участники митинга в Москве от скуки «залипают» в смартфоны

Москва, 14 июля. Представители так называемой «оппозиции» Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков пришли на немногочисленный митинг в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Акция изначально не была согласована с властями Москвы. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник сообщил, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подпадает под федеральнный закон об организации митингов.

В Новопушкинском сквере находятся сотрудники правопорядка. Они обеспечивают безопасность публичного мероприятия. По словам организаторов, на митинг должны были прийти несколько тысяч человек.

Участники митинга в Москве от скуки «залипают» в смартфоны

На самом деле люди собираются очень медленно, в сквер пришли не более двух сотен человек. Москвичам не интересны ни оппозиция, ни их митинг.

В Сети очень много «массовых» фото, в реальности даже с учетом гуляющих горожан их не больше нескольких сотен. Акции в Новопушкинском сквере, у мэрии и возле МГИК имеют только одну цель — провокации ради задержаний, чтобы пропиариться в СМИ.

Дутых оппозиционеров интересует лишь хайп, судьба сторонников их не волнует. Большинство присутствующих на митинге людей уткнулись в свои смартфоны и не обращают внимание на происходящее.

Напомним, что кандидаты в депутаты Мосгордумы утверждали, что за их плечами  якобы «тысячи москвичей». По крайне мере, они предоставили необходимое количество подписных листов.

В ходе проверки оказалось, что у Любови Соболь нашли 725 недействительных подписных листов. Она подала в Мосгоризбирком подписи «мертвых душ», также выявлены фальсификации и у других кандидатов. 

Немногочисленный митинг только подтвердил, что Соболь, Яшин и Гудков — липовые лидеры. Проплаченных агитаторов недостаточно, а рассчитывать на «мертвые души» не стоит.

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