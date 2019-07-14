Мощи святых Петра и Февронии привезут в Москву

Москва, 14 июля. В Храм Христа Спасителя в Москве 14 июля доставят мощи святых покровителей брака Петра и Февронии.

В одном из самых известных московских храмов пройдет праздничный молебен, посвященный прибытию мощей в столицу. Богослужение возглавит патриарх Московский Кирилл.

Праздничное богослужение начнется в 15.00. К мощам Петра и Февронии будут пускать паломников с 15 по 20 июля. Прикоснуться к христианской реликвии можно с 08.00 до 20.00, передает «Москва 24».

В летописях говорится, что Петр и Феврония приняли постриг в монахи. Они скончались в один день 8 июля 1228 года. Их канонизировали в 1547 году.