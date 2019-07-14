Митинг в поддержку Соболь и Яшина провалился в Москве

Москва, 14 июля. Митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции в Москве провалился.

В Новопушкинском сквере гуляют москвичи, рядом дежурят машины ДПС. Правоохранительные органы находятся рядом, чтобы обеспечить безопасность на несанкционированной акции.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в сквере медленно собираются люди. В общей сложности поддержать оппозицию пришли не более 40 человек.

Ранее глава департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник рассказал, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подпадает под федеральнный закон об организации митингов. Однако организаторы не предупредили властей о проведении акции.

На публичное мероприятие хотели прийти кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. В предоставленных ими подписных листах выявили многочисленные фальсификации.

Известно, что в Пресненском районе Москвы была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей. Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком нашел 725 поддельных подписей в поддержку Соболь.