Организаторам незаконного митинга 14 июля напомнили об ответственности

Москва, 14 июля. Власти Москвы напомнили организаторам несанкционнированного митинга об ответственности за проведение незаконных акций.

Глава департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник рассказал, что «встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы» подпадает под федеральнный закон об организации митингов. При этом организаторы заранее не сообщили представителям власти о публичной акции.

На мероприятие в Новопушкинском сквере хотят прийти юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат Илья Яшин и представитель либеральной общественности Дмитрий Гудков. У этих кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке выявлены многочисленные фальсификации подписных листов, пишет IReactor.

В Пресненском районе была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей избирателей. В поддержку Соболь «подписались» мертвые души — данные умерших москвичей использовали для кампании нечистого на руку кандидата.

Как считает эксперт Владимир Шаповалов, «мертвые души» и фальсификации ставят крест на политической карьере Соболь и других несистемных оппозиционеров.