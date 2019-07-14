Мосгоризбирком нашел «мертвые души» в подписных листах Соболь

Москва, 14 июля. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе Любови Соболь из-за 14,67% недействительных подписей.

Как сообщается в материалах к брифингу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, допустимый порог недействительных подписей составляет 10%. Отмечается, что из 4940 подписей «браком» признали 725 подписей.

Процент недействительных подписей на 4,67% выше допустимого законом порога. Среди нарушений выявлены: 23 подписи несуществующих москвичей, 4 подписи умерших людей, 71 подпись людей с недостоверными паспортными данными, 24 повторные подписи и тд.

В протоколе Мосгоризбиркома обозначены безусловные основания для отказа Соболь в регистрации. В материалах Горбунова отмечается, что Соболь имеет право прийти на заседание окружной избирательной комиссии (ОИК) 16 июля и предъявить обоснованные претензии.

ОИК не смогла игнорировать безусловные нарушения, они отражены в протоколе. Напомним, что Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи, представленные кандидатами, и сформирует окончательные списки.

Как сообщалось ранее, о подделке подписей Соболь и других кандидатов от «оппозиции» стало известно до проверки подписных листов. В июне «фабрику» по подделке подписей нашли в Москве.

По мнению эксперта Владимира Шаповалова, такие вбросы, «мертвые души» и фальсификации ставят крест на политической карьере Соболь. Она окончательно разочаровала своих немногочисленных сторонников. Они убедились, что их кандидат нечистый на руку.