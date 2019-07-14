Первый гастрономический фестиваль ухи стартовал в Москве

Москва, 14 июля. В российской столице пройдет первый этап Национального рыбацкого фестиваля «Петропавловская уха».

Москвичей пригласили на мастер-классы по приготовлению традиционной русской ухи. Фестиваль начался на Ходынском поле, у храма Сергия Радонежского.

За уху отвечает ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников. Горожанам расскажут о возниковении Петровского поста и о рыбалке. В этом году фестиваль впервые пройдет в 12 городах страны.

Ранее сообщалось, что в Московской области активно развивают гастрономический туризм. Сотрудники сыроварен регулярно дают мастер-классы всем желающим по приготовлению домашнего сыра.